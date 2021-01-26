طقس الثلاثاء .. الشبورة مستمرة والجو دافئ .. القاهرة 21

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، نهارا، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد .. طقس معتدل على السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





ويسود "ليلا"، طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء. حالة الطقس اليوم وتتوقع الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:- العظمى الصغرى القاهرة 21 11 الاسكندرية 20 10 وادى النطرون 21 10 طنطا 21 10 شبين الكوم 21 11 دمنهور 20 10 بلطيم 21 11 مطروح 21 10 السلوم 22 10 سيوة 19 06 بورسعيد 18 12 دمياط 18 11 الزقازيق 21 11 المنصورة 20 10 الاسماعيلية 22 10 السويس 21 10 العريش 19 10 رفح 19 09 رأس سدر 21 10 نخل 19 02 نويبع 23 15 طابا 22 12 كاترين 19 03 الطور 24 10 شرم الشيخ 24 14 الغردقة 24 12 مرسى علم 23 13 الفيوم 21 07 بنى سويف 21 07 المنيا 21 04 أسيوط 22 04 سوهاج 22 06 قنا 23 06 الأقصر 25 07 أسوان 25 08 ادفو 26 08 أبوسمبل 24 09 الوادى الجديد 23 03 حلايب 24 16 شلاتين 25 15

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