نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تحصل على "معاش الطفل" من وزارة التضامن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثيرون عن كيفية إستخراج معلش للأطفــــال الذين تقل أعمارهم عن (18) سنة، حيث تقوم وزارة التضامن الإجتماعي بتوفير معاش للأطفال بالإضافة إلى منحة دراسية شهريــة لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعـــاش بشرط انتظامهــم بالتعليم الأساســي حتي المتوسط بحد أقصي (200) جنيه شهريًا لمدة (8) أشهر من أكتوبر إلي مايو من كل عام دراســي، بشرط أن ​​لا يكون لهم مصدر دخل ثابت.

وتستعرض "الفجر" التفاصيل حول الحصول على معاش للطفل وهي كالتالي:

إجراءات الحصول على المعاش:

- ​يقدم طلب الحصول علي المعاش على طلب الحصول علي خدمة بعد استيفاء بياناتها بوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامـــة.

الفئات المستحقــة:

- الأطفـــــ​ال الأيتام أو مجهولــي الأب أو الأبوين.

- أطفــال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيــت.

- أطفـــال المسجون لمدة لا تقل عن (3) سنوات.