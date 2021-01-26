أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة
يستمع مجلس النواب إلى بيانى وزير الخارجية سامح شكرى، ووزير الطيران المدنى محمد منار عنبة، عن موقف كل منهما من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق 2018 / 2020.
القاهرة
تسير شركة "مصر للطيران" 49 رحلة جوية إلى العديد من مدن وعواصم العالم؛ لنقل أكثر من 4526 راكبا.
القاهرة
يعقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعًا طارئًا، برئاسة النقيب ضياء رشوان، لمناقشة ما جاء بخطاب رئيس مجلس الدولة، وبحث كل ما يلزم من إجراءات يوجبها قانون النقابة، ولائحتها فيما يخص انعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات النقيب والتجديد النصفى لأعضاء المجلس.
القاهرة
تصدر الكنيسة بيانًا بشأن عودة الصلوات فى الكنائس بحيث يتواجد شخص واحد فى كل "دكة"، مع الالتزام التام بجميع القواعد الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.
القاهرة
يلتقى فريقا النادى الأهلى وبيراميدز ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدورى الممتاز لكرة القدم، وذلك على استاد الدفاع الجوى، فى واحدة من أقوى مواجهات الدورى.
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