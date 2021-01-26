الاحتفال بـ اليوم العالمى للجمارك

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك، حيث افتتحت المنظمة الدولية للجمارك فى 26 يناير عام 1953، الجلسة الافتتاحية لمجلس التعاون الجمركى فى بروكسل ببلجيكا، وحضر هذه الدورة 17 بلداً أوروبياً.

اليوم العالمى للجمارك

وفى عام 1994، أعيدت تسمية المركز إلى منظمة الجمارك العالمية، وأصبحت المنظمات المخصصة اليوم من 179 بلداً أعضاء فى منظمة الجمارك العالمية.