جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك، حيث افتتحت المنظمة الدولية للجمارك فى 26 يناير عام 1953، الجلسة الافتتاحية لمجلس التعاون الجمركى فى بروكسل ببلجيكا، وحضر هذه الدورة 17 بلداً أوروبياً.
اليوم العالمى للجمارك
وفى عام 1994، أعيدت تسمية المركز إلى منظمة الجمارك العالمية، وأصبحت المنظمات المخصصة اليوم من 179 بلداً أعضاء فى منظمة الجمارك العالمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتفال بـ اليوم العالمى للجمارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.