استوفوا برامجهم التدريبية.. ترقية 14.874 معلما وأخصائيا فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - اعتمد أحمد راشد محافظ الجيزة حركة ترقيات 14.874 معلما وأخصائيا من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية والتعليم بالجيزة والذين استوفوا البرامج التدريبية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى .





جاء ذلك بناء على القرار الصادر برقم "210" لسنة 2021 الذى ينص على أنه اعتبارا من 1 يناير 2020 يتم ترقية 14.874 من أعضاء هيئة التعليم شاغلوا وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائين الإجتماعيين، والأخصائين النفسيين، وأخصائى التكنولوجيا، وأخصائى الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات وذلك من الذين منحوا شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى.

كما أصدر المحافظ قرار رقم "205" لسنة 2021 والذى ينص على اعتبارا من 1 يناير 2020 على نقل 52 من شاغلو وظائف المجموعة النوعية التخصصية والمجموعة الفنية للتعليم على أختلاف درجاتهم المالية من العاملين القائمين بالتدريس أو بالتوجيه، والإخصائيين الاجتماعيين، والأخصائين النفسيين، وأخصائى التكنولوجيا، واخصائى الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات ومن كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم الحاقة للعمل فى وظائف الأدارة بالمدارس والإدارات والمدرية التعليمية التابع لها والذين أستوفوا متطلبات التنمية المهنية المقررة إلى وظائف المعلمين أو ما يعادلها وذلك بعد التحقق من أستيفتائهم باقى أشتراطات شغل الوظائف المنقولين إليها.

وأكد محافظ الجيزة أن القرارات جاءت وفقا لقرار وزير التربية والتعليم بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة لترقية أو نقل أعضاء هيئة التعليم من الذين أستوفوا البرامج التدريبية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلى ومن توفرت فيهم شروط شغل وظائف المعلمين.

كما أكد المحافظ أن القرارات تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين والأهتمام بأعضاء هيئة التعليم والحرص على دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا.