الأرصاد الجوية.. موجة أمطار ورياح تتعرض لها البلاد لمدة 3 أيام وتطالب باتخاذ الإستعدادات والتدابير اللازمة

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محمد سياف - ابو ظبي - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس غير مستقر خلال الساعات القادمة، وطالبت المواطنين والمسؤولين باتخاذ كافة التدابير والإستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناجمة عن الأمطار والظةاهر الجوية المحتملة، حيث ستشهد البلاد موجة جديدة من الأمطار والرياح وتستمر لمدة ثلاثة أيام تبدأ غداً الأربعاء.
الأرصاد الجوية.. موجة أمطار ورياح تتعرض لها البلاد لمدة 3 أيام
ووفق تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فقد جاءت أماكن تساقط الأمطار ونشاط الرياح وفق ما يلي.
الأربعاء 27 يناير
- أمطار خفيفة ومتوسطة على شمالي محافظات الوجه البحري.
- أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية.
- أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية.
- نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناه وشمال الصعيد.
ووفق تقرير هيئة الأرصاد الجوية، فقد جاءت أماكن تساقط الأمطار الخميس وفق ما يلي:
الخميس 28 يناير
- أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحري.
- أمطار على السواحل الشمالية.
- نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناه وشمال الصعيد.
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الجمعة 29 يناير
- أمطار خفيفة على الوجه البحري.
- أمطار متوسطة على السواحل الشمالية.
- نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناه وشمال الصعيد.
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