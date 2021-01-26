انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر الذهب مباشر الآن يشهد تحركات جديدة وخبراء يكشفون مصير الذهب خلال الأيام القادمة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر سعر الذهب مباشر الآن في محلات الصاغة، مع تحديث على مدار الساعة للأسعار، وذلك استمراراً للخدمات التي يقدمها مصر فايف لمتابعيه بشكل مستمر، مع العلم أن أسعار الذهب قد تختلف في محلات الصاغة ومن محل إلى آخر بحسب نوعية الذهب وقيمة المصنعية التي قد تصل إلى 10% من قيمة الجرام.

سعر الذهب مباشر الآن

ودائماً ما يبحث العديد من المصريين عن أسعار الذهب في مصر وخاصةً الشباب الذين يقدمون على الزواج وكذلك المستثميرين الصغار الذين يستثمرون أموالهم في المعدن الأصفر، فمن يريد الزواج يتحين فرصة انخفاض سعر الذهب فيقوموا بالشراء، وكذلك المستثمر يشتري حينما تنخفض الأسعار وينتظر صعودها مرة أخرى ليقوم بالبيع ويحقق أرباح.

وشهد سعر الذهب مباشر الآن تحركات مع بداية التعاملات الصباحية اليوم، وجاءت أسعار المعدن الأصفر وفق مايلي:

سعر الذهب الآن عيار 24

تراوح ما بين 922 و930 مقارنةً بـ 925 بالأمس للجرام.

سعر الذهب الآن عيار 22

تراوح ما بين 8551 إلى 853 جنيه للجرام.

سعر الذهب الآن مباشر عيار 21

تراوح ما بين 812 إلى 814 جنيه للجرام.

سعر الذهب الآن عيار 18

تراوح ما بين 696 إلى 798 جنيه.

سعر الذهب الآن عيار 14

تراواح ما بين 541 إلى 543 جنيه للجرام.

سعر الذهب الآن عيار 12

تراوح ما بين 464 إلى 465 جنيه للجرام.

سعر الأوقية الآن من 28,861 إلى 28,932.

سعر الجنيه الذهب الآن 6,496 إلى 6,512.

سعر كيلو الذهب من 928,000 إلى 930,286.

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وبعد نشر سعر الذهب مباشر، نذكر توقعات الأسعار خلال الأيام المقبلة، حيث قال نائب رئيس شعبة المصوغات في غرفة القاهرة التجارية الواقعة بالقاهرة “إيهاب واصف”، أن هناك استقرار في أسعار الذهب بالبورصات العالمية، لكن هناك ترقب للقرارات التي ستتخذها إدارة الرئيس جو بايدن، وهل سيبدأ صفحة جديدة أو سيستمر في الحروب الإقتصادية مع آسيا على غرار الرئيس السابق دونالد ترامب، وأشار واصف إلى أن قرارات البيت الأربيض هي التي ستحسم مصري أسعار الذهب العالمية سواء بالإرتفاع أو الإنخفاض.