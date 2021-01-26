درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26-1-2021.. طالع حالة الطقس

درجات الحرارة اليوم في المحافظات والمدن المختلفة، تعد من أهم ما يشغل تفكير جميع المواطنين وخاصة خلال فصل الشتاء المعروف بتقلباته الجوية التي من شأنها تغير خطة يومك كليًا.

دوت الخليج يرصد درجات الحرارة اليوم على العديد من المحافظات والمدن، وحالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 21



درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 21



درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 21



درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 20



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 20



درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 11 والعظمى 21



درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 21



درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 22



درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 06 والعظمى 19



درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 18



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 18



درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 21



درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 22



درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 21



درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 19



درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 19



درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 21



درجات الحرارة فى نخل الصغرى 02 والعظمى 19



درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 15 والعظمى 23



درجات الحرارة فى طابا الصغرى 12 والعظمى 22



درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 03 والعظمى 19



درجات الحرارة فى الطور الصغرى 10 والعظمى 24



درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 24



درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 12 والعظمى 24



درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 23



درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 07 والعظمى 21



درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 21



درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 04 والعظمى 21



درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 04 والعظمى 22



درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 06 والعظمى 22



درجات الحرارة فى قنا الصغرى 06 والعظمى 23



درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 07 والعظمى 25



درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 08 والعظمى 25

