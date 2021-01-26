أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 26-1-2021، تباينت الأسعار مع بداية التعاملات اليومية الصباحية، أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة بالسوق المحلية.

دوت الخليج يقدم أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم لرصد التغيرات التي طرأت على السوق، وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، عند 15.6769 جنيه للشراء، 15.7769 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك المركزي المصري،19.00 جنيه للشراء، 19.17 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، ليتوقف عند سعر 21.44 جنيه للشراء، 21.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصري، طبقًا لآخر بيانات البنك المركزي المصري، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك المركزي المصري، ليستقر عند 51.74 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

توقف سعر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

بلغ سعر الدولار 15.68 جنيه للشراء، و 15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار 15.68 جنيه للشراء،15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

استقر سعر الدولار في بنك القاهرة ليسجل 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

الجدير بالذكر، أن أسعار العملات العربية، شهدت حالة من التباين بين الارتفاع والانخفاض خلال تعاملات الفترة الماضية، وفقا لآلية العرض والطلب التي تتبعها البنوك في تحديد أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.