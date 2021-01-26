الخضروات والفاكهة - ارشيفية
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 26-1-2021، شهدت حالة من التباين خلال الفترة الماضية وخاصة مع بداية تفشي فيروس كورونا، الذي كان من شأنه رفع أسعار بعض أنواع الخضروات وكذلك الفاكهة في الأسواق والتي كان من بينها الليمون.
ارتفعت أسعار الطماطم مؤخرًا بشكل جنوني، لتجعل المواطنين ينفروا من شراءها بعد حالة الغضب التي سيطرت عليهم بعد ارتفاع اسعارها في السوق المصري.
أسعار الخضروات اليوم
شهدت أسعار الخضروات حالة من الاستقرار خلال الفترة الماضية، حيث تراوحت أسعار الطماطم في الأسواق، بين 4 لـ 6 جنيهات، وبلغ متوسط سعر كيلو الخيار البلدي بين 4 - 5 جنيهات، أما الفلفل الألوان تراوح سعره بين 23- 25 جنيه للكيلو الواحد، فيما وصلت سعر البطاطس إلى 5 جنيهات.
سجل سعر الليمون البلدي ما بين 7- 10 جنيهات في الأسواق، كما ارتفع سعر الفلفل الرومي ليصل إلى 5 جنيهات، وتراوحت سعر الملوخية بين 3 - 4 جنيهات، وسجل البصل الأبيض 5 جنيهات، والبصل الأحمر 6 جنيهات.
أما عن متوسط سعر كيلو الكوسة تتراوح بين 5 لـ 7 جنيهات، وسجل سعر كيلو الجزر 6 جنيهات، وبلغت سعر الفاصوليا 24 جنيه، وسجلت سعر البسلة 20 جنيهًا.
أسعار الفاكهة اليوم
بلغ سعر الموز في الأسواق بين 10 - 12 جنيه، ووصلت سعر المانجو الزبدية إلى 20 جنيه، وسعر المانجو الفص 70 جنيهًا، وسعر المانجو العويسي 30 جنيهًا، كما تراوح سعر الرمان بين 6 لـ 8 جنيهات.
وصل سعر البرتقال البلدي في الأسواق 7 جنيهات، كما تراوح سعر البرتقال "أبو سرة" بين 6 - 8 جنيهات، وسجل سعر البرتقال اليوسفي بين 5 لـ 6 جنيهات.
وتين برشومي ما بين 6 و9 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر كيلو الجوافة إلى 6 جنيهات حتى 8 جنيهات في السوق المصري.
الجدير بالذكر، أن أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة انخفضت قليلًا وذلك بسبب ضعف عمليتي البيع والشراء، تزمنًا مع أزمة فيروس كورونا التي أجبرت أصحاب المطاعم العمل بنصف قدرتهم الإستيعابية والتي أثرت بشكل كبير على حركة السوق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 26-1-2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.