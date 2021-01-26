الأكاديمية الوطنية للتدريب تنظم دورة عن التحول الرقمى والابتكار

جدة - نرمين السيد - نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال يناير الجارى، دورة تدريبية، على مدار 3 أيام، عن التحول الرقمى والابتكار وأهميته، جاءت بالتعاون مع خبراء من المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا عبر الإنترنت، لمتدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة (EPLP).





وجاءت الدورة التدريبية بهدف فهم سياق وتحديات التحول الرقمى للعمل العام وتحليل آثار التحول الرقمى على ممارسات العمل الحكومى، بالإضافة إلى فهم قضايا ودور التقنيات الرقمية فى السياسة العامة ومنهجيات العمل العام من خلال الابتكار.

تناول جون غيوم ميسمير، مستشار فى قطاع التحول الرقمى فى فرنسا، الجزء الخاص بالتكنولوجيا الرقمية ومنها، الجيل الثانى من شبكة الإنترنت وقواعد البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى والتى أصبحت تقنية مهمة فى المجتمعات ونتج عنها نماذج أعمال جديدة على الساحة.

وتبادل متدربو البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة خلال الدورة التدريبية آرائهم ووجهات نظرهم حول أهمية التحول الرقمى بالنسبة لمقدمى الخدمات الحكومية، إذ تسهم فى تحسين الخدمات المقدمة وتجعلها أكثر كفاءةً، وتناولوا أيضًا استخدامات الذكاء الاصطناعى فى الخدمة العامة فى مجالات التعليم والصحة والضرائب والنقل، وكذلك أهمية المسائل الأخلاقية لضمان عدم التحيز واحترام الخصوصية والشفافية.

وفى ختام الجزء الخاص بالذكاء الاصطناعى بالدورة التدريبية، ناقش الحضور العديد من الموضوعات ذات الصلة بالتحول الرقمى مثل الأمن السيبرانى والتحديات التى تواجه الحكومات فى رقمنة إداراتها وخدماتها العامة مثل ضمان أمن أنظمة المعلومات، وتمكين موظفى الخدمة المدنية من استخدامها وإتاحة وصول الخدمات لجميع المواطنين.

وشارك بالدورة التدريبية أيضًا دييجو كورتيس مدير مشروعات الابتكار والتحول لدى رئيس الوزراء الفرنسى، وتناول الجزء الخاص بالإبتكار فى السياسة العامة وحسبما يرى فهو مجال يحتاج للتدفق المستمر للأفكار الجديدة.

وأضاف أنه من المهم تحديد إذا كانت تلك الأفكار قابلة للتنفيذ وذات صلة بسياسات الدولة. كما سلط الضوء على كيفية تحويل الأفكار الجديدة إلى مشروعات حكومية وكيفية بناء فكرة جديدة فى شكل ملموس وكيفية تنفيذها وإدارة سياستها العامة وركز هذا الجزء أيضًا على الشروط المحددة للإطار التنظيمى والوظيفى لتنفيذ مشروع فعال.

وفى نهاية هذا الجزء من الدورة التدريبية تم مناقشة الابتكار العام بالإضافة إلى مبادىء ومعايير السياسات العامة التى يعتبر بعضها مبادئ جديدة، وبعضها تقليدى، والأدوات اللازمة لتوجيه وتقييم المشروعات المستقبلية والجارية.