إنفوجراف.. بحوث الصحراء أنشأ 11 محطة لتحلية المياه و500 بئر خلال 2020

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة، إنفوجرافا يوضح دور مركز بحوث الصحراء، فى تحقيق التنمية الزراعية وخدمة المجتمعات المحيطة خلال عام 2020.





ووفقا للإنفوجراف، فإنه فى مجال خدمة المجتمعات المحلية الصحراوية، تم تنفيذ 420 ورشة عمل تدريبية استفاد منها 1.600 مزارع ومهندس زراعى فى المناطق الصحراوية، فضلا عن 800 حقل إرشادى نموذجى مجانى لمحاصيل الشعير، القمح، الأرز فى الوادى الجديد ومطروح وسيوة استفاد منها 4.800 أسرة بإجمالى 2.4000 فرد.

ووزع المركز على مدار 2020 حوالى 150 ألف شتلة من الزيتون واللوز والمورينجا تم توزيعها على 2000 فرد من مزارعى مطروح، الطور، الشيخ زويد بالمجان.

وفيما يتعلق بمجال البحوث، نفذ باحثو المركز حوالى، 500 بحث لخدمة المحافظات الحدودية، وتمثل عائد أنشطة المركز على النشاط الزراعى والمشروعات التنموية الكبرى، خلال عام 2020 فى إنشاء 11 محطة تحلية فى مناطق الساحل الشمالى الغربى، الشلاتين، رأس سدر، المعرة بطاقة 950 م3/ يوم تعمل بالطاقة الشمسية، علما بأنه لأول مرة فى مصر يتم تصنيع أغشية تحلية المياه محلياً.

وخلال عام أنشأ مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، 500 بئر لحصاد وتخزين مياه الأمطار فى مناطق الزراعة بمطروح لتوفير مياه الشرب والاستخدام المنزلى وسقاية الحيوانات، كذلك ساهم المركز فى إعداد الدراسات لمساحة إجمالية 1.9 مليون فدان، حول أعمال تصنيف الأراضى ومدى صلاحيتها للزراعة واقتراح التراكيب المحصولية لها بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية.

ونفذ المركز 50 قافلة بيطرية مجانية لعلاج الأبل والأغنام والماعز المتأقلمة للظروف البيئية الصحراوية الهشة، كما استفاد من خدمات التلقيح الاصطناعى للإبل حوالى 120 مربى إبل بالساحل الشمالى الغربى مما ساهم فى زيادة إنتاجيتها من اللحوم والألبان.