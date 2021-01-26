احتفالات مصر بـ عيد الشرطة وكلمة الرئيس .. أهم مانشيتات الصحف

جدة - نرمين السيد - سلطت صحيفتا "الأهرام" و"الجمهورية"، فى افتتاحيتيهما اليوم الثلاثاء- الضوء على احتفالات مصر بعيد الشرطة الذى يمثل يوما فارقا فى تاريخ مصر، ويُعد تخليدًا لملحمة بطولية تاريخية سطرها أبطال الشرطة بفداء وشجاعة وتضحية، رافعين شعار النصر أو الشهادة.





فمن جانبها، قالت صحيفة "الأهرام" -تحت عنوان "الشرطة درع أمان للوطن والشعب"- إن 25 يناير من كل عام يمثل يومًا فارقًا فى تاريخ مصر، حيث شكلت الشرطة المصرية ملحمة عظيمة فى الدفاع عن الوطن ضد قوات الاحتلال الإنجليزى فى عام 1952، وضحت بدماء أبنائها من أجل استقلال الوطن وحماية أمنه وسلامة أراضيه.

وأشارت الصحيفة إلى أن ملاحم وتضحيات أبناء الشرطة توالت فى مواجهة التحديات المتزايدة، خاصةً خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية التى استهدفت أمن واستقرار الوطن، وسعت لتنفيذ أجندات ومخططات خارجية لا تريد الخير لمصر وتسعى لتقويض أمنها واستقرارها، وقد شكلت جهود أبناء الشرطة الحصن المنيع فى مواجهة تلك المخططات الشريرة، ونجحت بالتعاون مع أبناء القوات المسلحة فى استئصال شجرة الإرهاب والقضاء عليه، حيث وجهت الضربات الاستباقية المتتالية لتلك التنظيمات فى سيناء وفى غيرها من مناطق الجمهورية، وقضت على أوكارها وبنيتها التسليحية، وقدمت أرواح أبنائها الشهداء فداء لمصر ولشعبها.

وأضافت الصحيفة أن تلاحم الشعب والشرطة شكل نموذجًا مهمًا فى مواجهة خطر الإرهاب والفكر المتطرف، ووقف الشعب المصرى إلى جانب قوات الشرطة، خاصةً فى فترة ما بعد 25 يناير 2011 حتى استطاعت أن تعيد بناء قوتها بعد الهجمات التى استهدفتها إبان ثورة يناير، ونجحت فى تجاوز تحديات تلك المرحلة واستعادة الأمن والهدوء.

وتابعت الصحيفة أن الشرطة المصرية لعبت أدوارًا وطنية كبيرة، فإلى جانب دورها فى حفظ الأمن والاستقرار وإنفاذ سيادة القانون، وكذلك دورها فى مواجهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، فإنها أيضا أدت أدوارا اجتماعية مهمة فى التخفيف عن كاهل الشعب المصرى، وتوفير بعض احتياجاته، وكل هذا يعكس دور جهاز الشرطة المصرية المحورى فى المجتمع المصرى.

وأكدت "الأهرام" أن 25 يناير من كل عام سيظل رمزًا تاريخيًا تحتفل فيه مصر وشعبها بعيد الشرطة، التى ستظل دائما الدرع الواقية والحامية لأمن واستقرار الوطن.

من ناحيتها، قالت صحيفة "الجمهورية" -تحت عنوان "عيد البطولة والشجاعة"- إن عيد الشرطة يُعد تخليدًا لملحمة بطولية تاريخية، سطرها أبطال الشرطة بفداء وشجاعة وتضحية، ولقنوا العدو المحتل الذى طالبهم بتسليم أسلحتهم وإخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية بلا مقاومة، إلا أن الأبطال الذين شربوا من النيل الخالد، ونبتت أجسادهم من الأرض الطيبة، أرض الإرادة والتحدى، رفضوا رفضًا قاطعًا، وقاوموا، وكافحوا، وجاهدوا، رافعين شعار النصر أو الشهادة، حتى لقنوا العدو درسًا فى الشجاعة والبطولة والتضحية.

وأضافت الصحيفة أن مصر عندما تحتفل بعيد الشرطة فى الخامس والعشرين من يناير كل عام، إنما تحتفل بالشجاعة والفداء والإقدام والتضحية، إنه عيد الوفاء، والعطاء، والتضحية، عيد البطولة والشجاعة، وبذل الأرواح رخيصة من أجل أمن وسلامة العباد والبلاد.

وتابعت الصحيفة أن احتفال مصر بعيد الشرطة تخليد للملحمة البطولية التى سطرها أبطال الشرطة بدمائهم فى التصدى للعدو المحتل وتلقينه درسًا فى الشجاعة والفداء والتضحية.

ووجهت "الجمهورية" تحية لكل أبناء الشرطة الأوفياء الذين يواصلون العمل ليلًا ونهارًا، تحية لدرع الأمن والأمان، تحية للشجاعة والإقدام.