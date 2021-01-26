القوى العاملة: تعيين 5545 شابًا واستخراج 2029 قياس مستوى مهارة بالشرقية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 5545 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 26 من ذوى القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 909 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة .

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر الماضي - إلى أنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة تم تسجيل 57 عاملًا جديدًا ، والانتهاء من صرف منحة عيد الأضحى المبارك لتلك الفئة بإجمالي 2 مليون و 207 ألف جنيه لـ 4414 عاملًا من المسجلين.

وقال إن المديرية قامت باستخراج 2029 شهادة قياس مستوى مهارة ، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 446 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير 319 محضر سلامة و 75 حالة غلق إداري ، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1199 منشأة، وأسفر عن تحرير 405 محضرًا ، فضلًا عن التفتيش على 330 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن تحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

أما في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، أوضح أن المديرية قامت بالتفتيش على 17 شركة ، وإعتماد 272 عقد عمل بالخارج ، ومراجعة 331 تفويض ووكالة لشركات بها 455 فرصة عمل .

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استخراج ترخيص عمل لأجنبي من العاملين فى نطاق المحافظة ، وتجديد 14 ترخيص آخرين ، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقًا لأحكام القانون .