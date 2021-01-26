مصر للطيران تسير 49 رحلة جوية اليوم.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم، الثلاثاء، 49 رحلة جوية تنقل على متنها ما يقرب من 4526 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق 49 رحله جويه بمعدل 35 رحله دوليه إلى كل من بيروت، بغداد، ندجامينا، الرياض، تونس، لاجوس، المدينة المنورة، أبوجا، الدمام، لندن، دوالا، باريس، موسكو، اسطنبول، روما، أثينا، فيينا، عمان، البحرين، جدة، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، أديس ابابا، أبوظبي، دبي، إربيل، و 9 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و 5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4526 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.