صفحات التواصل الاجتماعي تتشح بالسواد بعد وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبد العزيز

اتشح عدد كبير من صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بالسواد عقب وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبد العزيز، والتي أعلن خبر وفاتها الديوان الملكي السعودي، لافتًا أن صلاة الجنازة ستكون بعد ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 13 جمادى ثاني 1442هـ/ و 26 يناير 2021، في العاصمة السعودية الرياض.

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الأميرة طرفة بنت سعود بن عبد العزيز تتصدر جوجل عقب وفاتها

وتصدرت الأميرة طرفة بنت سعود بن عبد العزيز محرك البحث جوجل بالمملكة عقب وفاتها، وحرص الكثير من الأمراء والإعلاميين وغيرهم من النشطاء تقديم واجب العزاء عبر منصاتهم بالسوشيال ميديا.

موعد صلاة جنازة الأميرة بنت سعود بن عبد العزيز

يذكر أن الديوان الملكي، قال في بيان له:"انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 13 / 6 / 1442 في مدينة الرياض.. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وحرص الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود، أن ينعى الأميرة الراحلة وكتب:"ننعى صاحبة السمو الملكي الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز، رحمها الله وغفر لها، وأسكنها فسيح جناته، ونتقدم بالعزاء لابنها الأمير سعود بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن جلوي وأبنائه، ولأبناء وبنات الملك سعود وأسرته جمعاء.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

الأمراء ينعون الأميرة طرفة بنت سعود بن عبد العزيز

وأضاف الأمير محمد بن عبدالرحمن: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحم خالتي طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز، واغفر لها، وتجاوز عنها، وأكرم نزلها، ووسع مدخلها، واسكنها فسيح جناتك".

وقال الأمير عبد الله بن سلطان بن ناصر آل سعود:"إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة طرفة بنت سعود بن عبد العزيز، اللهم اغفر لها، وارحمها، وعافها، واعف عنها، وأكرم نزلها، ووسع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، اللهم افتح لها أبواب جنتك وابواب رحمتك اللهم امين".

فيما غرد الأمير فهد بن عبدالعزيز بن بندر:"إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحم واغفر لعمتي طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز.. وأسكنها الجنة وثبتها عند السؤال".

وقدم الإعلامي الكويتي نادر المنصور برقية تعزية وقال فيها:"خالص العزاء للأخوة الأعزاء أصحاب السمو الملكي الأمير الوليد بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلطان بن سعود بن عبدالعزيز، وعموم آل سعود الكرام بوفاة عمتهم المغفور لها بإذن الله الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.. إنا لله وإنا إليه راجعون".