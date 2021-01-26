العليا الدائمة لحقوق الإنسان بالبرلمان اليوم بحضور مساعد وزير الخارجية

تعقد لجنة حقوق الإنسان، برئاسة النائب طارق رضوان، بالبرلمان اجتماعًا اليوم، للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، المشكلة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2396 لسنة 2018 برئاسة السيد وزير الخارجية.

تنسيق الرؤية المشتركة

ويهدف الاجتماع، الذى يعقد فى تمام الخامسة مساء اليوم، إلى تنسيق رؤية مشتركة للموضوعات المتعلقة بحقوق الانسان في مصر، ولتصحيح الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر من خلال النقل الصادق لما يحدث فى مصر من ايجابيات، وللرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية.

ومن المقرر حضور، السفير إيهاب جمال الدين - الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية.

هذا، وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي اليوم، استماع الأعضاء لبيان وزيري الخارجية والطيران المدني، وذلك في ضوء مواصلة الدور الرقابي للمجلس على حكومة المهندس مصطفي مدبولي، بشأن برنامجها التى حصلت علي الثقة من خلاله في يونيو 2018، حيث شهد الأسبوع الماضي حضور 8وزراء علي بجانب رئيس الوزراء، وأيضا حضور وزيري الري والزراعة والقوي العاملة والهجرة علي مدار الأيام الماضية.

وكانت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق الخولى، قد عقدت اجتماعًا أمس الاثنين، بحضور رئيس العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، لبحث سبل التعاون، بشأن الرد على ادعاءات الخارج بالنسبة لملف حقوق الإنسان فى مصر.