أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-1-2021 تتراجع من جديد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-1-2021 تراجعت بقيمة قدرها 2 جنيه فقط في كل عيار من الأعيرة المتداولة فى سوق الصاغة، بعد حالة الاستقرار التي شهدتها خلال الفترة الماضية.

سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 812 جنيها للجرام، فيما تواصل سعر أونصة الذهب تسجيل تذبذب ملحوظ لليوم الثالث على التوالى ما بين 1854 إلى 1858 دولار، وهو ما يلقى بظلاله على الذهب فى مصر.

دوت الخليج يرصد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، حيث نحرص على تقديم خدمة تطورات أسعار المعدن النفيس في سوق الصاغة بشكل يومي للقارىء.

أسعار الذهب في مصر