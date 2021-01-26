أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-1-2021 تتراجع من جديد

الذهب- ارشيفية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-1-2021 تراجعت بقيمة قدرها 2 جنيه فقط في كل عيار من الأعيرة المتداولة فى سوق الصاغة، بعد حالة الاستقرار التي شهدتها خلال الفترة الماضية.
سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 812 جنيها للجرام، فيما تواصل سعر أونصة الذهب تسجيل تذبذب ملحوظ لليوم الثالث على التوالى ما بين 1854 إلى 1858 دولار، وهو ما يلقى بظلاله على الذهب فى مصر.
دوت الخليج يرصد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، حيث نحرص على تقديم خدمة تطورات أسعار المعدن النفيس في سوق الصاغة بشكل يومي للقارىء.
أسعار الذهب في مصر
تراجعت أسعار الذهب في مصر، حيث سجل عيار 18 الآن 696 جنيهًا للجرام، وعيار 24 يسجل 928 جنيهًا للجرام، وعيار 21 يسجل 812 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب الجنيه الذهب 6496 جنيها، فيما استقرت أونصة الذهب عند 1856 دولار.
آخر تطورات المعدن النفيس
تلقى الذهب المزيد من الدعم، إذ حومت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي لامسته في الجلسة السابقة، لكن الدولار صعد 0.1 بالمئة مما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.
يؤثر سعر الذهب العالمي على أسعار الذهب في مصر بشكل كبير، فضلًا عن العديد من المتغيرات التي من شأنها خفض أو رفع الأسعار منها إضافة المصنعية التي تختلف من محل إلى آخر ومن محافظة إلى آخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.30 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1084.10 دولار وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2333.02 دولار.
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