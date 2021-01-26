التنمية المحلية والإسكان تناقشان مع المحافظين ضوابط البناء الجديدة للمدن

جدة - نرمين السيد - عقد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية وأسامة القاضى محافظ المنيا، والدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى، وعدد من قيادات وزارتى التنمية المحلية والإسكان، لمناقشة واستعراض الآليات والاجراءات والضوابط التخطيطية الجديدة للمدن.





وشارك فى الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أحمد راشد محافظ الجيزة، عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، وعدد من سكرتير عموم المحافظات ومسئولى المراكز التكنولوجية .

وخلال الاجتماع تم مناقشة الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء، والمهام الموكلة للجامعات، ونقابة المهندسين ومراجعة الأدوار التى ستقوم بها كل جهة، حتى يكون المواطن على دراية بكل الإجراءات والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.

وشهد الاجتماع تأكيد أهمية دور الجامعات المصرية بالمحافظات والوحدات الخاصة بها فى تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة لضمان نجاحها عند البدء فى تطبيقها على أرض الواقع بالمحافظات وضرورة التنسيق الكامل فى هذا الشأن.

كما تم خلال اللقاء، تأكيد سعى الدولة على ضبط منظومة النمو العمرانى والتصدى لظاهرة العشوائيات، وتم الإشارة إلى أهمية اشتراك كافة السلطات التنفيذية المختصة لتطبيق جميع جوانب المنظومة على أرض الواقع، والإجراءات التنظيمية والتنفيذية الخاصة بإصدار تراخيص البناء، بما يحقق حوكمة منظومة البناء فى مصر فى إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم وفق صحيح القانون والأكواد الهندسية.

وتم الاتفاق فى ختام الاجتماع على إرسال إجراءات تطبيق منظومة الضوابـط والاشتراطـات التخطيطيـة والبنائيـة الجديدة للمــدن المصرية إلى كل المحافظات للحصول على أى ملاحظات نهائية خلال 72 ساعة تمهيدا لعقد اجتماع أخير بين الوزارات الثلاث قبل العرض على رئيس الوزراء.

كما تم الاتفاق أيضا على الاستمرار فى تدريب العاملين فى المراكز التكنولوجية بالمحافظات على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والإسكان، والتأكيد على أهمية عنصر الوقت فى انهاء اجراءات الحصول على التراخيص وتطبيق الضوابط الجديدة بدقة متناهية ويسر للمتعاملين وسرعة الانتهاء من منظومة ربط الجهات المشاركة فى عملية إصدار التراخيص على نظم المعلومات لتيسير الاجراءات وتوفير الوقت خصوصا الجامعات المصرية والوحدات الخاصة التابعة لها والمراكز التكنولوجية.