صور.. محافظ الفيوم: فتح منافذ بيع لمنتجات مشروع الدواجن بالعزب

جدة - نرمين السيد - حضر الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة مشروع الدواجن التكاملى بالعزب، الذى عُقد بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء سامى الشناوى رئيس هيئة تنمية الصعيد، لمناقشة ما تم إنجازه من أعمال فى الربع الثانى من العام المالى، وأعمال التطوير، وخطط المشروع المستقبلية، وذلك بعد توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد لتنفيذ برنامج التشغيل والتطوير للمشروع.





جاء ذلك بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء حسن عفيفى رئيس الإدارة المركزية لهيئة تنمية الصعيد، واللواء محمد البهنساوى المشرف العام على المشروع، والدكتور أيمن عادل وكيل وزارة الطب البيطرى، وأشرف العطفى مدير عام المديرى المالية، والدكتور حسين ياسين مدير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب، وسامح سيد مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالفيوم.

وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم فى بيان اليوم، إنه تم خلال الاجتماع، التصديق على محضر الجلسة السابقة لمجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 2020، كما وافق مجلس إدارة مشروع الدواجن التكاملى بالعزب على اعتماد اللائحة المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية بالمشروع، ووافق المجلس أيضا على رفع أجر العمالة المؤقتة بنظام "السركى" من 30 جنيها إلى 70 جنيها يوميا شاملة بدل المبيت، وذلك كمرحلة أولى تمهيداً لرفعها إلى 100 جنيه يوميا.



وأضاف أن ممثلو مشروع الدواجن التكاملى بالعزب قد استعرضوا خلال الاجتماع خطة التشغيل وما تم إنجازه من أعمال خلال الربع الثانى من العام المالى، إذ تم زيادة قطعان التسمين بالمشروع من 36 ألف طائر خلال الربع الأول من العام المالى، إلى 62 ألف طائر خلال الربع الثانى، بنسبة زيادة بلغت 72 %، وزيادة قطعان الأمهات من 32 ألف طائر إلى 62 ألف طائر، خلال ذات الفترة، بنسبة زيادة بلغت 93 %، كما تم زيادة كمية اللقاحات، وزاد إنتاج مصنع العلف من 434 طنا إلى 523 طنا بنسبة زيادة 20.5 %.

كما استعرض مسؤولو المشروع ما تم تنفيذه فى قطاع الرعاية البيطرية والبرامج الجديدة للتحصينات، وبرامج التدريب ورفع كفاءة العاملين بالمشروع، وكذلك ما تم إنجازه فى مجال التطوير الإدارى، والموقف المالى للمشروع، وخطة تشغيل الربع الثالث من العام المالى، وخطط التطوير ورفع كفاءة المنشآت وإقامة منشآت جديدة تخدم المشروع، وكذلك إقامة عنابر جديدة للدواجن كنماذج للتطوير وتنفيذ نظام جديد للتشغيل، بهدف تحسين جودة المنتج، وتقليل دورته، فضلا عن تعظيم القيمة المضافة.

وأكد محافظ الفيوم أهمية مشروع الدواجن التكاملى بالعزب والذى يُعد واحداً من أكبر المشروعات الداجنة المتخصصة، لافتا إلى أن أعمال التطوير ورفع كفاءة المشروع تهدف إلى توفير إنتاج داجنى بجودة عالية وأسعار تنافسية، مثمنا جهود هيئة تنمية الصعيد ودورها فى رفع كفاءة العديد من المشروعات على أرض المحافظة.



وأشار الأنصارى إلى وضع جداول زمنية محددة لأعمال التطوير، لافتا إلى أهمية التسويق الجيد، وفتح منافذ بيع داخل مدينة الفيوم وكل مراكز المحافظة، للحفاظ على السلالات وتعظم الاستفادة من المشروع بالكامل، مؤكدا استعداد المحافظة التام لتوفير المواقع المطلوبة كمنافذ لبيع منتجات المشروع، والتنسيق مع مديرية التموين لفتح منافذ بكل مركز من المراكز لبيع منتجات المشروع مبردة.

كما أشار المحافظ إلى ضرورة إقامة مجزر آلى داخل المشروع، لبيع منتجات المشروع من الدواجن مبردة وطازجة، مع دراسة استغلال مجزر قلمشاه فى هذا الغرض، مع ضرورة الإحكام الكامل وتحقيق الجودة الفائقة فى منتجات المشروع.