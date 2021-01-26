صور.. محافظ الفيوم: فتح منافذ بيع لمنتجات مشروع الدواجن بالعزب

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جاء ذلك بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء حسن عفيفى رئيس الإدارة المركزية لهيئة تنمية الصعيد، واللواء محمد البهنساوى المشرف العام على المشروع، والدكتور أيمن عادل وكيل وزارة الطب البيطرى، وأشرف العطفى مدير عام المديرى المالية، والدكتور حسين ياسين مدير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب، وسامح سيد مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالفيوم.
وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم فى بيان اليوم، إنه تم خلال الاجتماع، التصديق على محضر الجلسة السابقة لمجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 2020، كما وافق مجلس إدارة مشروع الدواجن التكاملى بالعزب على اعتماد اللائحة المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية بالمشروع، ووافق المجلس أيضا على رفع أجر العمالة المؤقتة بنظام "السركى" من 30 جنيها إلى 70 جنيها يوميا شاملة بدل المبيت، وذلك كمرحلة أولى تمهيداً لرفعها إلى 100 جنيه يوميا.
وأضاف أن ممثلو مشروع الدواجن التكاملى بالعزب قد استعرضوا خلال الاجتماع خطة التشغيل وما تم إنجازه من أعمال خلال الربع الثانى من العام المالى، إذ تم زيادة قطعان التسمين بالمشروع من 36 ألف طائر خلال الربع الأول من العام المالى، إلى 62 ألف طائر خلال الربع الثانى، بنسبة زيادة بلغت 72 %، وزيادة قطعان الأمهات من 32 ألف طائر إلى 62 ألف طائر، خلال ذات الفترة، بنسبة زيادة بلغت 93 %، كما تم زيادة كمية اللقاحات، وزاد إنتاج مصنع العلف من 434 طنا إلى 523 طنا بنسبة زيادة 20.5 %.
كما استعرض مسؤولو المشروع ما تم تنفيذه فى قطاع الرعاية البيطرية والبرامج الجديدة للتحصينات، وبرامج التدريب ورفع كفاءة العاملين بالمشروع، وكذلك ما تم إنجازه فى مجال التطوير الإدارى، والموقف المالى للمشروع، وخطة تشغيل الربع الثالث من العام المالى، وخطط التطوير ورفع كفاءة المنشآت وإقامة منشآت جديدة تخدم المشروع، وكذلك إقامة عنابر جديدة للدواجن كنماذج للتطوير وتنفيذ نظام جديد للتشغيل، بهدف تحسين جودة المنتج، وتقليل دورته، فضلا عن تعظيم القيمة المضافة.
وأكد محافظ الفيوم أهمية مشروع الدواجن التكاملى بالعزب والذى يُعد واحداً من أكبر المشروعات الداجنة المتخصصة، لافتا إلى أن أعمال التطوير ورفع كفاءة المشروع تهدف إلى توفير إنتاج داجنى بجودة عالية وأسعار تنافسية، مثمنا جهود هيئة تنمية الصعيد ودورها فى رفع كفاءة العديد من المشروعات على أرض المحافظة.
وأشار الأنصارى إلى وضع جداول زمنية محددة لأعمال التطوير، لافتا إلى أهمية التسويق الجيد، وفتح منافذ بيع داخل مدينة الفيوم وكل مراكز المحافظة، للحفاظ على السلالات وتعظم الاستفادة من المشروع بالكامل، مؤكدا استعداد المحافظة التام لتوفير المواقع المطلوبة كمنافذ لبيع منتجات المشروع، والتنسيق مع مديرية التموين لفتح منافذ بكل مركز من المراكز لبيع منتجات المشروع مبردة.
كما أشار المحافظ إلى ضرورة إقامة مجزر آلى داخل المشروع، لبيع منتجات المشروع من الدواجن مبردة وطازجة، مع دراسة استغلال مجزر قلمشاه فى هذا الغرض، مع ضرورة الإحكام الكامل وتحقيق الجودة الفائقة فى منتجات المشروع.
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