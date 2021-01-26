وزيرة البيئة توجه بمتابعة الانتهاء من محطات المخلفات الصلبة بأسيوط وقنا

جدة - نرمين السيد - وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمتابعة الانتهاء من المراحل الأخيرة للإعمال الإنشائية بالمحطات الوسيطة بكل من محافظتى أسيوط وقنا، لتجميع ونقل المخلفات الصلبة بتمويل من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة.





جاء ذلك ضمن تكليفات الوزيرة بمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج (قنا - أسيوط - الغربية - كفر الشيخ ).

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وفقا لبيان صحفى، أن المحطة الوسيطة بمركز أبو تشت محافظة قنا المقرر الانتهاء من أعمالها الإنشائية تقع على مساحة 4 آلاف متر مربع ومخصصة لاستيعاب 200 طن مخلفات يوميا، وسيتم نقل المخلفات المجمعة بالمحطة إلى مصنع تدوير المخلفات بمركز نجع حمادى.

وأضافت أنه يجرى العمل بالتوازى فى محافظة أسيوط للانتهاء من الأعمال الإنشائية للمحطتين الوسيطتين بمركزى ديروط وأبى تيج، حيث تقع المحطة الوسيطة بديروط على مساحة 5000 متر مربع بطاقة تصميمية 150 طن مخلفات يوميا لتخدم مركزى داشلوط وديروط والقرى المجاورة لها، فى حين تقع المحطة الوسيطة بأبى تيج على مساحة 4000 متر مربع بطاقة تصميمية 150 طن مخلفات يوميا لتخدم مركز ابو تيج بقرية الزرابى والقرى المجاروة لها.

وأكدت فؤاد أن ذلك يأتى ضمن الدور التخطيطى والتنظيمى والرقابى لوزارة البيئة فى المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات باعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة اعتماد التصميمات الهندسية للمنشآت ومتابعة التنفيذ والتسليم، بالإضافة إلى باقى المهام المنصوص عليها فى قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

وشددت وزيرة البيئة على استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها، موضحة أن المحطات الوسيطة يتمثل دورها فى استقبال المخلفات الصلبة الواردة من المراكز والقرى المجاورة ليتم نقلها مرة أخرى لمواقع التدوير والمعالجة للتخلص النهائى والآمن منها.

ويعد البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة أحد أهم المشروعات العاملة فى مجال إدارة المخلفات والممول من الاتحاد الأوروبى وبنك التعمير الألمانى وهيئة المعونة السويسرية وهيئة التعاون الفنى الألمانى giz للمساهمة فى رفع مستوى النظافة والاستفادة من المخلفات والقضاء على المقالب العشوائية وتحسين البيئة والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى .