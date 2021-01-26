غلق وحدة سكنية و12 بدروما مخالفا بمدينة السادات

جدة - نرمين السيد - أسفرت الحملة وفقا لبيان صحفى، عن غلق وحدة سكنية بالمنطقة السكنية الأولى لمخالفة تغيير النشاط باستخدامها مركز أشعة، وكذا غلق 12 بدروما بالمنطقة السكنية التاسعة بالمدينة، وذلك بالتعاون بين إدارتى الأمن والتنمية بالجهاز وشرطة التعمير، وبالتنسيق مع شركة توزيع كهرباء البحيرة.
وشدد المهندس علاء منيع، على مسؤولى الإدارات المختصة بضرورة متابعة سير العمل بمختلف أنحاء المدينة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتحرير المخالفات لكل من يخرج عن القانون.
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