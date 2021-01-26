النائبة أمل رمزى تقترح إنشاء ملحق سياحى بالسفارات المصرية

جدة - نرمين السيد - تقدمت النائبة أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، باقتراح برغبة بشأن إنشاء ملحق سياحى دبلوماسى لجمهورية مصر العربية فى جميع دول العالم تابع للسفارة المصرية.





وأوضحت أمل رمزى، في مقترحها، أن المسحق سيكون مرجع أساسى ومسوق رئيسى للسياحة، ويكون عبارة عن مكتب يوفر لشركات السياحة المصرية بيانات دقيقة عن احتياجات السياح فى الدولة الماثل بها المكتب وداعم لترويج السياحة فى مصر وتكون مكاتب التنشيط السياحى الموجودة فى بعض الدول خاضعة له.

وأفادت بأن المقترح يهدف إلى إنشاء الحكومة فى جميع السفارات والقنصليات المصرية ملحقًا سياحيًا على غرار الملحق الاقتصادى والعسكرى والثقافى وخلافه من الملاحق الدبلوماسية التى تهدف إلى تعميق العلاقات الدبلوماسية والشعبية.

وتابعت: "فى إطار توجه الحكومة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية نحو الاهتمام وتنمية قطاع السياحة، وجذب السياحة المصرية وتنمية الاستثمار السياحى من خلال المشروعات القومية الجديدة كمشروع جبل الجلالة، المتحف المصرى الكبير، تطوير مسار العائلة المقدسة ومتحف الحضارة وتطوير البنية التحتية السياحية بكل أنواعها التاريخية والعلاجية والدينية، واقتراب الانتهاء من مشروع تطوير القاهرة الفاطمية بهدف تنمية وعودة السياحة لمصر بشكل لائق بأعظم حضارات العالم وأقدمها ".

واستكملت عضو مجلس الشيوخ: "فى إطار هذه الجهود جميعها استوجب أن نضع أمام أعيننا كل الآراء التى تسهم فى ترويج السياحة وجذب السياحة وخلق فرص سياحية متعددة، تتفق مع كافة الثقافات والامكانيات العالمية المختلفة، وبناء عليه سيكون لهذا المقترح دور كبير فى الترويج للسياحة المصرية وتكليل كافة الجهود المبذولة، بالإضافة لتيسير أعمال شركات السياحة التى ترغب فى عمل مكاتب سياحة للتسويق السياحى فى تلك الدول أو إنشاء مكاتب تنشيط سياحة، وسيكون الملحق مرجع رسمى لأى مواطن فى تلك الدولة الأجنبية يرغب فى زيارة سياحية إلى مصر".

وأشارت رمزى إلى أن المقترح يهدف أيضا لضمان وجود ترويج سياحى فى دول العالم، تيسير عمل مكاتب شركات السياحة فى الدول المتوفر بها مكاتب شركات، مرجع رئيسى لأى سائح يسعى لزيارة مصر جمع بيانات عن احتياجات السياح فى شتى دول العالم لتوفير خطة تنمية سياحية جاذبة للجميع.