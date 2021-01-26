جدة - نرمين السيد - اتخذت الدولة المصرية، مجموعة من الإجراءات، بهدف النهوض بقطاع إنتاج اللحوم، خلال السنوات الماضية، كان أبرزها إحياء مشروع البتلو، الأمر الذى أدى إلى الحفاظ على ثبات أسعار اللحوم وزيادة المعروض منها.





وعملت وزارة الزراعة، على ترقيم وتسجيل الحيوانات، إضافة إلى وضع خريطة واقعية للمشكلات التى تواجه السلالات المصرية من الجاموس، والأبقار، لرفع كفاءة الإنتاج الحيوانى فى مصر وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان. كما جرى زيادة أعداد تراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى، وأيضًا حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، إضافة إلى إقامة مجازر حديثة وفقا للمعايير الدولية والمصرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. كيف وصل إنتاج اللحوم إلى 58%؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.