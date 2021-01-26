إنفوجراف.. شروط إصدار رخصة السايس

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح شروط إصدار رخصة السايس.

وبهذه الشروط السابقة يتصدى القانون لمن يسمون أنفسهم "سياس" وبعضهم يمارس البلطجة على المواطنين ويفرضون إتاوات على المركبات ويتربحون من هذا دون حق.

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