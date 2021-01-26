تحذير مهم من الأرصاد بسبب حالة الطقس غدا: عدم استقرار وأمطار ورياح

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، بداية من يوم غدا الأربعاء، حيث تتعرض البلاد لفرص أمطار على أغلب أنحاء الجمهورية ونشاط للرياح.

ومع يوم غدا الأربعاء تشهد البلاد حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية ، نستعرضها بالتفصيل كما يلى:



يوم الأربعاء 27 يناير 2021:

أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى

أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية

نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد



يوم الخميس 28 يناير 2021 : يوم الخميس 28 يناير 2021 : أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .



يوم الجمعة 29 يناير 2021: يوم الجمعة 29 يناير 2021:

أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية

أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحرى

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .



يوم السبت 30 يناير 2021 : يوم السبت 30 يناير 2021 : نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

ويشهد اليوم الثلاثاء طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة .

كما يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد