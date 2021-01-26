لبحث تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية.. السفير المصرى فى دار السلام يلتقى رئيسة مؤسسة القطاع الخاص التنزانية

التقى السفير محمد جابر أبو الوفا، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، مع أنجلينا ناجولالا Angelina Ngalula، الرئيسة الجديدة لمؤسسة القطاع الخاص التنزانية TPSF، حيث تم خلال المقابلة بحث سبل تعزيز التعاون بين السفارة والمؤسسة وبما يعزز من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين.

وأكد السفير "أبو الوفا" أنه تم الاتفاق خلال المقابلة على قيام مؤسسة القطاع الخاص التنزانية بموافاة السفارة بالمعلومات والبيانات المتوفرة لديها حول الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات المصرية فى تنزانيا، فضلًا عن قيامها بترتيب مقابلات للمستثمرين المصريين الراغبين فى دخول السوق التنزاني عبر شراكات مع رجال أعمال تنزانيين.

وأوضح أبو الوفا أنه تم الاتفاق كذلك على أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة وجمعية رجال الاعمال المصريين EBA خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٠، وبما يمكن مجتمع الأعمال المصرى من الاستفادة من خبرات الشركات الخاصة العاملة في السوق التنزاني، والتعرف على بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في تنزانيا، وبحث فرص إقامة شراكات اقتصادية واستثمارية بين الجانبين.

من جانبها، أشادت أنجلينا ناجولالا Angelina Ngalula خلال المقابلة باهتمام العديد من الشركات المصرية بالاستثمار في السوق التنزاني، موضحةً الجهود التي تقوم بها الحكومة التنزانية لتطوير الأطر التشريعية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال فى البلاد، كما استعرضت الفرص العديدة المتاحة أمام الشركات المصرية للاستثمار فى تنزانيا، لاسيما فى مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي والصناعات الدوائية.