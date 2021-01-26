مرتضى والدي وأحتاج لهذا اللاعب.. 5 تصريحات نارية من باتشيكو مع ميدو

تابعت جماهير الزمالك بشغف التصريحات النارية لـ جايمي باتشيكو المدير الفني للقلعة البيضاء وذلك خلال الحوار التلفيزوني المطول الذي أجراه بفضائية "النهار" عبر برنامج أوضة اللبس

أبرز تصريحات باتشيكو : مرتضى منصور مثل والدي

عبر باتشيكو على تقديره واحترامه لـ مرتضى منصور لأنه هو من تسبب في التعاقد معه مرتين وأصر على تواجده في قيادة القلعة البيضاء.

وأضاف المدرب البرتغالي خلال حواره مع أحمد حسام ميدو: لو كان الموقف الذي حصل بيني وبين مرتضى منصور والذي بسببه رحلت في ولايتي الأولى قد حدث الأن ما كنت رحلت لأنني عرفت شخصيته أكثر فهو مثل والدي.

وواصل: أحب مرتضى منصور كثيرًا هو شخصية تمتلك كاريزما كبيرة، ويذكرني بوالدي، أنا أعتقد أنه أصبح هادئًا هذه الفترة عن السابق".

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أتمنى عودة باسم مرسي للفريق

أكد باتشيكو أن من أبرز اللاعبين الذي يريد أن يتواجدو معه مثل فترة ولايته الأولى مؤمن زكريا، وأرسل له تحياتي، فهو لاعب يمتلك حلول كثيرة في الملعب ولديه ذكاء كبير في استغلال الفرص السانحة له.

وأيضًا باسم مرسي، وأحب أن يأتي معي في الفريق، وأيضًا أحمد حسام ميدو كنت أتمنى أن أدربه".

شيكابالا يتدرب وكأنه صغيرًا وطارق حامد مثالي

كشف مدرب الزمالك رأيه في محمود شيكابالا نجم الزمالك مؤكدًا على أن اللاعب يتدرب وكأن عمره 20 عامًا، لو كان يفعل ذلك منذ صغر سنه كان سيحقق نجاحات كبيرة في أوروبا".

وعن طارق حامد تحدث قائلًا عندما أنظر إليه أجد روح النادي فهو مثل لجميع اللاعبين أنا أقدره جدا، فهو كان لديه بعد الأزمات في التمركز وأيضًا استغلال المساحات الضيقة ولكنه تطور بشكل كبير أشعر انه محارب في الملعب لاغنى عنه.

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نستحق الفوز على الأهلي في نهائي القرن

"لو كرة زيزو التي جاءت في القائم هدفا لكنا فزنا" بهذه الكلمات رد باتشيكو على خسارته الفريق أمام الأهلي في القرن، مؤكدًا أن المباراة كان يستحقها الزمالك.

وأضاف: لم أستطع في اليوم التالي لنهائي افريقيا الخروج من منزلي بسبب تألمي وحزني الشديد من الهزيمة الغير مستحقة.

أحتاج إلى رزاق سيسيه

أكد باتشيكو أنه طلب قطع إعاره رزاق سيسية مهاجم الاتحاد السكندري فهو لاعب جيد جدا.وفي حالة غياب مصطفى محمد لاي سبب أضطر للدفع ببنشرقي في الهجوم خاصة بعد إصابة عمر السعيد.