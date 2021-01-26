هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يكشفوا أسرار عن حياتهم قبل الزواج

أشعلت هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح محركات البحث ومنصات السوشيال ميديا، بعد الكشف عن أسرار في علاقاتهم قبل وخلال فترة الخطوبة، وأبرز المواقف التي جمعت بينهما، خلال استضافتهم ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس.

اعتراف أحمد خالد صالح بحبه لهنادي مهنا

قال الفنان أحمد خالد صالح، أن أول مرة صرح بحبه لزوجته هنادي مهنا وقال لها كلمة بحبك، كانت عبر "الواتس آب"، وقال:"أول لما حسيتها قلتها لها على طول"، لتؤكد مهنا أنهم كانوا يتحدثوا وفجأة قال لها "بحبك" ولكنهم لم يتوقفوا عندها و استكملوا الحديث.

هنادي مهنا: مكنتش ناوية احب دلوقتي بس حبيت أحمد

أكدت مهنا، أنها لم تكن ترغب في الوقوع في الحب مع بداية مشوارها الفني، قائلة:"كنت قررت انى اركز في شغلي بس وعدم الوقوع في الحب، لأني كنت بعمل 3 مسلسلات في وقت واحد، وكان فيه ضغط عليا جامد، بس وقعت في حب أحمد وكنت بلاقى وقت إنى أشوفه وكان بيوصلني من لوكيشن للوكيشن".

الفرق بين هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

قال مهنا:"أنا دايما فاكرة كل المواعيد والأحداث بتواريخ، لكن أحمد عنده ذاكرة السمك، ودايما مواعيدى مظبوطة، لكن أحمد على طول بيتأخر، أنا اللي استنيته في الخطوبة وفي الجواز كمان"، ليمزح معها ويقول:"هنادي بقى رغاية أوي".

الحب بعد التليفون..هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

في بداية تعارفهم ومع زيادة الاتصالات بينهم وقالت:"فى حاجات مشتركة ما بينا كتير أوي.. وفى مكالمة قعدت 4 ساعات كان عندي تصوير وهو كمان و للصدفة حصل في كل لوكيشن مشكلة اخرت كل واحد فينا، وقعدنا نتكلم في التليفون كتير، وحسيت اللى هو ممكن أكلمه بكرة عادى مش هزهق".

موقف كوميدي جمع هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

كشفت مهنا أن أول مرة تشعر بمشاعر اتجاه أحمد، واجهت مشكلة بعيناها، وتابعت:"في أول ما حسيت بحاجة لأحمد، عينى حصل فيها التهاب كلمته قالي حطي عسل أبيض سمعت كلامه، وعلى كمية الوجع اللى حسيت بها وعيني ورمت واحمرت اكتر قولتله منك لله عيني وجعتني اكتر..وكان عامل نفسه دكتور وقعد يبعتلى مسج ويطمئن عليا وكنت مبسوطة جدًا".

ورد عليها زوجها وقال:" أنا قبل كده عيني وجعتني وعملت كده وحطيت عسل وبقت كويسة، بس أنا حطيب حاجة بسيطة من العسل، لكن هي تلاقيها حطت كمية كبيرة أوي غرقت عينيها".

سر زواج أحمد خالد صالح بهنادي مهنا

قال الفنان أحمد خالد صالح أن سر زواجه من هنادي مهنا أنه يجمعهما الروح الطيبة والمسئولية لأنهم لم يحملوا أسمائهم فقط، بل يحملوا تاريخ والديهما الفنان الراحل خالد صالح والموسيقار هاني مهنا.