ديربي الغضب.. مواجهات ثنائية وتفوق كاسح لميلان علي إنتر في الكأس

يحتضن ملعب "جوزيبي مياتزا" مواجهة من العيار الثقيل تحمل شعار "ديربي الغضب" بين إنتر ميلان وأي سي ميلان، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء اليوم الثلاثاء، ضمن إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، وسيكون اللقاء بمثابة نهائى مبكر، بين أقوى فريقين فى الكالتشيو منذ بداية الموسم الجارى.

وتحمل هذه المواجهة طابع جديد عن الماضي حيث يشهد ديربي الغضب، على فريق ميلان وهو يعتلي صدارة "الكالتشيو" ، إذ إن ذلك لم يكن يحدث في العقد الماضي بسبب سيطرة واضحة ليوفنتوس.

إنتر ميلان للتربع على عرش ميلانو

وتمكن ميلان في الموسم الحالي من إنهاء سلسلة اللاهزيمة المتتالية للإنتر في ديربي ميلانو بالفوز عليه 2-1 في 17 أكتوبر الماضي.

وقبل تلك المباراة كان الإنتر قد خرج من الديربي بلا خسارة في 5 مباريات متتالية ومنها 4 انتصارات أخيرة.

مواجهات ثنائية مهمة في الديربي

وسيشهد ديربي ميلانو موعداً جديداً لمواجهات بين لاعبين محددين والجميع ينتظر نتيجة اللقاء بينهم كما حدث في المباريات الماضية.

ولعل مواجهة زلاتان إبراهيموفيتش ضد روميلو لوكاكو الأهم، لكن لا يجب نسيان محاولة مدافعي الإنتر وميلان والوقوف في وجه الهدافين السويدي والبلجيكي.

المواجهة المهمة الأخرى تتمثل بلقاء جديد بين ثيو هيرنانديز وأشرف حكيمي لتحديد أفضل ظهير في إيطاليا.

وكان إبراهيموفيتش الذي سجل هدفي فوز ميلان الأخير على الإنتر هو المتفوق على لوكاكو، بينما تمكن أشرف حكيمي من التقدم على ثيو هيرنانديز كما ظهر في الديربي نفسه.

تاريخ ديربي الغضب في الكأس



تواجه الفريقين في بطولة كأس إيطاليا 24 مرة، وفاز ميلان في 10 لقاءت، بينما انتصر إنتر ميلان في 7 مباريات، وانتهت 7 مباريات بالتعادل.

وسجل لاعبو الروسنيري في شباك الإنتر 33 هدفًا، بينما سجل لاعبو النيراتزوري في شباك ميلان 22 هدفًا.

يذكر أن إنتر ميلان حصد بطولة كأس إيطاليا 7 مرات، بينما فاز ميلان باللقب 5 مرات.