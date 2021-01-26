دور رقابي متواصل...انطلاق الجلسة العامة للبرلمان للاستماع لبيان وزير الطيران والخارجية

افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، والتي من المقرر أن تشهد إلقاء بياني وزيري الخارجية، السفير سامح شكري، والطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني.

و إستمع البرلمان أمس لوزيرى الهجرة حيث ألقت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم بيانها عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومه وزير القوى العاملة محمد سعفان ، القي بيانه عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة

الجلسة العامة للبرلمان بحضور وزير الخارجية والطيران

وقدم الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، الموقف التنفيذي لبرنامجه أمس الأول الأحد، كما يحضر الجلسة أيضا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير لعرض إنجازات وزارته والخطط المستقبلية

دور رقابي متواصل للبرلمان علي أداء الحكومة

وكان الأسبوع الماضى شهد عرض ٨ وزراء برامجهم وخططهم المستقبلية وهم وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ووزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ووزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى

العليا الدائمة لحقوق الإنسان بالبرلمان اليوم بحضور مساعد وزير الخارجية