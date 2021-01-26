رشا اسحق تهنىء قيادات الداخلية بمحافظة سوهاج احتفالا بعيد الشرطة

هنأت النائبة رشا اسحق، عضو مجلس النواب، الشعب المصري وقيادته السياسية تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ووزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الــ٦٩ لملحمة الصمود والمقاومة، لقوات الشرطة المصرية بالاسماعيلية ورفضها تسليم اسلحتها لقوات الاحتلال البريطاني آنذاك.

وقامت النائبة رشا اسحق، ووفد من شباب محافظة سوهاج، بهذه المناسبة الوطنية، بتقديم الشكر، والعرفان لوزارة الداخلية المصرية، ورموزها فى محافظة سوهاج وعلى رأسهم، محافظ سوهاج، طارق الفقي، ومدير الأمن اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، ومدير الحماية المدنية بسوهاج، حسام المصرى، السيد العميد، سيد نفادى، مدير مرور سوهاج، وكافة أفراد الأمن.

كما أكدت عضو مجلس الشيوخ، على الدور الوطنى لرجال الشرطة، فى حفظ الأمن والاستقرار بالمحافظة، مؤكدين أن مصر لن تنسى شهدائها من رجال الشرطة والجيش، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية فداء لمصرنا الحبيبة.

وتحل ذكرى عيد الشرطة الـ 69 اليوم، والذى قدم فيها أبطالنا من قوات الشرطة، ملحمة تاريخية تمثلت فى التصدى لقوات الاحتلال الإنجليزىن عندما طالبوهم بتسليم سلاحهم.