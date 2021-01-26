وزير الخارجية من مجلس النواب:الدبلوماسية البرلمانية أصبح دورها هام

قال سامح شكري وزير الخارجية: يسعدني أن أكون أمام البرلمان العريق الذي يعد من أعرق المجالس النيابية في التاريخ ووجه التهنئة للنواب على ثقة الشعب تعبر عن الشعب و اماله و طموحاته مشيدا بتمثيل المرأة و الشباب و اثبتا أن المجتمع يولي الاهتمام بهذه الفئات و أضاف " تحية اعزاز و تقدير لشباب مصر و سيداتها.

وزير الخارجية أمام مجلس النواب

و لفت وزير الخارجية في حديثه أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء الى أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة و السلطات مع مراعاتة مبدأ الفصل بين السلطات و مد جسور التعاون بين السلطتين مشيرا الى أهمية الدبلوماسية البرلمانية التي أضحي لها دورها في التعاون مع شعوب العالم بما يحقق المصلحة الوطنية.

وقال إن الدبلوماسية المصرية تقوم بدورها في الوقت الذي تصاعدت فيه التحديات و أن هذا القي علي عاتقها مسئولية متضاعفة و اكثر جسامه و بما يتناسب مع متطلبات عالم اليوم مضيفا " تستخدم ادواتها لاعلاء مصلحة مصر و شعبها و ترسيخا لمكانة مصر الدولية .

الدبلوماسية ودعم جهود الدولة المصرية

قال الوزير سامح شكري وزير الخارجية ان الدبلوماسية الشعبية تعمل وزارة الخارجية علي دعمها من اجل المصلحة العامة المصرية واشار الي ان الدبلوماسية المصرية عريقة ومؤسسة الخارجية المصرية مؤسسة وطنية لرفعة مكانه مصر والدفاع عن مصالحها العليا وهناك مسئولية مضاعفة علي الدبلوماسية المصرية واضاف ان الدبلوماسية المصرية تتناسب مع متطالبات العصر ولذلك نهتم بعنصر التدريب البشري لرجال الدبلوماسية المصرية خاصة وان موقع مصر الجغرافي يحتم علي الجميع ان يعلم بكل جهد انفاذا لسياسية رشيدة صاغتها القيادة السياسية الرشيدة وبتوازن كبير لتحقيق المصلحة الوطنية العليا.