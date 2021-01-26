افتتاح جلسة البرلمان للسماع لبيان وزيرا الخارجية والطيران

جدة - نرمين السيد - افتتح المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، والتى من المقرر أن تشهد إلقاء بيانى وزيرى الخارجية، السفير سامح شكرى، والطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدنى.





واستمع المجلس فى جلسة الأمس، إلى بيانى وزيرى القوى العاملة، والهجرة، وتم إحالة البيان إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس. ويواصل المجلس الاستماع لبيانات الوزراء بشأن ما تم تحقيقه من البرنامج فى الفترة الماضية والخطة المستقبلية.

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