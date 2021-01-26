العشيرة المحمدية: أعداء التصوف وراء محاولات تنصيب طفل لرئاسة الطريقة

جدة - نرمين السيد - وقالت فى بيانها: لا تزال المشكلة قائمة فى الطريقة المحمدية الشاذلية، وإن كانت فى صورة حرب باردة، ولا يزال ماء معينها راكدا ينتظر الفرج بقرار حكيم يصدر من مشيخة الطرق الصوفية ينتظره كل صوفى صادق ليطمئن على هذا الصرح التليد، وفى ذات الوقت يترقبه كل عدو للتصوف من السلفية والتكفيريين على أمل التشفى فى أكبر قلاع التصوف ورأس مدافعيه فى مصر والعالم الإسلامى.

وتابع: الطريقة المحمدية أسسها الإمام محمد زكى إبراهيم، فى منتصف القرن الماضى، والذى جاهد فى إصلاح التصوف منفردا بما لا طاقة للرجال الأشداء به، فهو أكبر قامات التصوف فى العصر الحديث، ومجدد أركانه، وقد كرمته الدولة مرات على مدار عمره الطويل الذى تجاوز التسعين، كان آخرها بمنحه وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى، فالإمام زكى الدين إبراهيم واحد من العلامات البارزة والشموس المضيئة فى سماء خدمة الدين والوطن، وقدم النفيس والغالى فى خدمتهما دون انتظار مقابل، بما أثرى به المكتبة الصوفية من كتابات رائدة غير مسبوقة دافع فيها عن حقائق التصوف وتنقيته من كل دخيل، وإنقاذه من بدع بعض المنتسبين له زورا من بعض الداجلين ومن تبعهم من بعض البسطاء عن جهل.

واستكمل بيان الطريقة: وقف الشيخ من خلال طريقته الرائدة بكل ما أوتى من علم وحكمة وبصيرة وحده فى الميدان يعضد كل سليم ويطرح كل سقيم، فقد كان فريدا موسوعيا يحمل لغات عدة وثقافات شتى، فكان الشيخ والمربى، والكاتب، والفقيه، والمحدث، والمفكر، والخطيب، والشاعر.

وأضاف: لا تزال مشيخة الطرق الصوفية مترددة فى اختيار الأنسب والأصلح والذى يتفق مع هذه القامة من أفضل المتقدمين لهذا المنصب من عائلة الشيخ الإمام زكى الدين إبراهيم، إذ تقدم لمشيخة الطريقة، أشرف وهبى ابن أخ الإمام، والذى تلقى بيعة تلاميذ ومريدى الطريقة فى كافة فروعها داخل وخارج مصر وبإجماع، حتى إذا ما أبدى رغبته فى احتضان كافة تلاميذ الشيخ مؤسس الطريقة وجمع شتاتهم على خدمة الطريق الصوفى النقى على منهج شيخهم.

واستطرد البيان: كانت هذه الرغبة على غير رضا نفر قليل من المنتفعين، فزجوا بالطفل "يوسف" الذى لا يدرى من أمره شيئا، إذ لم يبلغ سن البلوغ بعد، فتقدموا نيابة عنه بطلب تمشيخه ليتربع على أكبر طريقة صوفية فى مصر وسط استغراب وتعجب الصوفية داخل وخارج مصر.

وتابع البيان: حفظا لماء الوجه تم ترشيح أسماء بعض القامات أمثال الدكتور أحمد عمر هاشم، ليكون وكيلا على هذا الصغير، وفى ظل هذا التخبط ظهرت على السطح عناصر مريبة أصحاب ميول وهوى وتوجهات غامضة لانتهاز الفرصة والتسلل من الخلف ومحاولة اختراق الصف من خلال دعم ترشيح الطفل الصغير ومساندته وتوجيه الطريقة وفق أهوائهم للسطو على تاريخها الحافل المعروف فى الأوساط الصوفية، بيد أنه بانت فى الفترة الأخير تنبه مشيخة الطرق برئاسة الشيخ عبد الهادى القصبى، لما يحاكى فى الكواليس بأكبر الطرق الصوفية تأثيرا فى خدمة التصوف، ما دفع المشيخة الأم إلى التروى فآثرت التريث والتأنى ليصدر قرارها باختيار أفضل الأطراف وأجدرهم باستلام أمانة مشيخة تلك الطريقة العريقة، وساعدها على ذلك التأنى هجوم الكورونا بموجتها الثانية.