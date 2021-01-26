وزير الخارجية: نتعاون مع البرلمان لتحقيق المصلحة العليا للدولة

جدة - نرمين السيد - قال شكرى، فى كلمته، "يسعدنى أن أكون امام البرلمان العريق الذى يعد من أعرق المجالس النيابية فى التاريخ، ووجه التهنئة للنواب على ثقة الشعب تعبر عن الشعب وآماله وطموحاته"، مشيدًا بتمثيل المرأة والشباب وأثبتا أن المجتمع يولى الاهتمام بهذه الفئات.
ولفت وزير الخارجية، فى جلسة البرلمان المنعقدة بحضوره اليوم، إلى أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والسلطات مع مراعاتة مبدأ الفصل بين السلطات ومد جسور التعاون بين السلطتين، مشيرًا إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية التى أضحى لها دورها فى التعاون مع شعوب العالم بما يحقق المصلحة الوطنية.
وأضاف أن الدبلوماسية المصرية تقوم بدورها في الوقت الذى تصاعدت فيه التحديات وأن هذا ألقى على عاتقها مسؤولية متضاعفة وأكثر جسامه وبما يتناسب مع متطلبات عالم اليوم، مضيفًا "تستخدم أدواتها لإعلاء مصلحة مصر وشعبها وترسيخا لمكانة مصر الدولية".
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