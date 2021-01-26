وزير الخارجية: نتعاون مع البرلمان لتحقيق المصلحة العليا للدولة

جدة - نرمين السيد - قال شكرى، فى كلمته، "يسعدنى أن أكون امام البرلمان العريق الذى يعد من أعرق المجالس النيابية فى التاريخ، ووجه التهنئة للنواب على ثقة الشعب تعبر عن الشعب وآماله وطموحاته"، مشيدًا بتمثيل المرأة والشباب وأثبتا أن المجتمع يولى الاهتمام بهذه الفئات.

ولفت وزير الخارجية، فى جلسة البرلمان المنعقدة بحضوره اليوم، إلى أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والسلطات مع مراعاتة مبدأ الفصل بين السلطات ومد جسور التعاون بين السلطتين، مشيرًا إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية التى أضحى لها دورها فى التعاون مع شعوب العالم بما يحقق المصلحة الوطنية.

وأضاف أن الدبلوماسية المصرية تقوم بدورها في الوقت الذى تصاعدت فيه التحديات وأن هذا ألقى على عاتقها مسؤولية متضاعفة وأكثر جسامه وبما يتناسب مع متطلبات عالم اليوم، مضيفًا "تستخدم أدواتها لإعلاء مصلحة مصر وشعبها وترسيخا لمكانة مصر الدولية".