الكنيسة الأرثوذكسية: عودة القدسات بالقاهرة والإسكندرية الأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، بيانا، أكدت فيه عودة القداسات بالقاهرة والإسكندرية، بدءًا من الأحد 31 يناير، على أن يجلس فى كل "دكة" شخص واحد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.





وأوضحت الكنيسة أنه يمكن ترتيب قداسات حسب المراحل السنية "ابتدائى وإعدادى"، مؤكدة أن أى كنيسة لا يلتزم شعبها بالإجراءات أو تظهر فيها إصابات الكهنة حق غلقها. وأشارت الكنيسة فى بيانتها إلى استمرار غلق الاجتماعات ومدارس الأحد، واستناف الدراسة فى كلية اللاهوت إلكترونيا، والافتقاد تليفونيا.

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