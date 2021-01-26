ننشر تعليمات رئيس محكمة القاهرة الجديدة حول انعقاد الجلسات

جدة - نرمين السيد - وتضمن القرار أنه بمناسبة القرار الوزارى رقم 8594 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر الماضى والقرار الوزارى رقم 595 لسنة 2020.

بناء عليه يتم نقل مقر انعقاد جلسات مدنى وصحة توقيع المطرية من مجمع محاكم مدينة نصر إلى مجمع محاكم القاهرة الجديدة، اعتبارًا من 6 فبراير 2021 الدائرة 10، يوم السبت.

كما يتم نقل مقر انعقاد جلسات اسره المطرية السلام المرج من مجمع محاكم مدينة نصر ومجمع محاكم القاهرة الجديدة إلى مجمع محاكم مصر الجديدة، اعتبارًا من 6 فبراير 2021.

الدائرة 5 يوم الأربعاء، والدائرة 6 السبت والأحد والإثنين، والدائرة 9 الثلاثاء والأربعاء والخميس، والدائرة 10 السبت والأحد والاثنين، والدائرة 12 الثلاثاء.