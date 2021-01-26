عاجل- شكرى: إثيوبيا تتعنت فى ملف سد النهضة.. ولن نقبل بسياسة الأمر الواقع

وأضاف شكرى، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، أن الخارجية المصرية استطاعت أن تفرض ملف سد النهضة على المجتمع العالمى لدرجة أنه تم عقد جلسة خصيصا بمجلس الأمن لملف سد النهضة فى يونيو 2020 وهذا يحدث لأول مرة فى العالم بأن يعقد مجلس الأمن جلسة لمجرى مائى.
وقال الوزير: نحن لن نقبل أن ننجرف فى إطالة أمد المفاوضات والمساعى لفرض الهيمنة على النهر أو فرض سياسة الأمر الواقع ونعمل فى كل الاتجاهات للحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى المياه ونتعاون مع الجميع .
وأضاف أن مصر وقعت على مسودة الوسيط الأمريكى فى حين رفضت إثيوبيا التوقيع عليها، موضحا أن مصر تشارك فى جميع الاجتماعات الخاصة بهذا الملف الحيوى "ولكن نواجه بتعنت ولذلك أعلنها صريحة لن نقبل بالمساس بحقوق مصر المائية".
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