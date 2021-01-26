وزير الخارجية: نحرص على حل النزاعات التى تشهدها المنطقة بشكل سلمى

جدة - نرمين السيد - أكد السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، أن مصر الدولة العربية المحورية تتحرك من أجل الحفاظ على ما تحقق من نجاحات فى الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية الدولة للدفاع عن المصالح والجهود بما يضمن حماية وصون الأمن القومى ومواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية المستدامة.





وأوضح شكرى، أثناء إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، حرص مصر على حل النزاعات التى تشهدها المنطقة بشكل سلمى، مؤكدًا أن مصر لم تبتعد عن محيطها العربى.

وأشار السفير سامح شكرى، إلى أن وزارة الخارجية لا تدخر جهدًا من أجل الحفاظ على الوطن، مؤكدًا أن المخاطر تضاعفت وتصاعدت التحديات بما وضع أعباء مضاعفة على الوزارة.

وقال شكرى: "الوزارة عملت على ثقل مهارات أبناءها لتتناسب مع المتطلبات والتحديات، إعلاء لمصلحة مصر وشعبها وترسيخا لمكانتها الدولية".

وأفاد بأن الدبلوماسية البرلمانية أصبح لها دور مهم فى العلاقات الدولية، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية بالتنسيق مع مجلس النواب.

ولفت إلى أهمية التنسيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية من أجل مصلحة الوطن، مؤكدًا أن تطورات النظم السياسية ساهمت فى التنسيق بين سلطات الدولة دون التعدى على مبدأ الفصل بين السلطات، وهذا ليس فقط إعمالا للدستور وإنما من خلال امتداد جسور التعاون والتنسيق بين جميع السلطات.