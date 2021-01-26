بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف مطروح وجامعة مطروح بشأن برامج تدريب الأئمة...

في إطار حرص وزارة الأوقاف على التدريب النوعي المستمر في جميع المجالات وقع الشيخ/ حسن عبد البصير مدير مديرية أوقاف مطروح وأ.د/ مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح يوم الثلاثاء 26 /1/ 2021م بجامعة مطروح بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف مطروح وجامعة مطروح بشأن تدريب الأئمة والواعظات، بمحافظة مطروح.

وأشار الشيخ / حسن عبد البصير مدير مديرية أوقاف مطروح إ لى أن هذا البروتوكول يأتي ضمن سلسلة من البروتوكولات التي توقعها وزارة الأوقاف مع عدد من الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية لتدريب الأئمة والواعظات وتثقيفهم ، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يتضمن دورات متتابعة في مجالات :

اللغة العربية وآدابها.

الإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع.

بناء المهارات الإعلامية.

كما يهدف أيضا إلى قضية أخرى وهي قضية الدمج والتواصل المجتمعي للسادة الأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي.

من جانبه أشاد أ.د/ مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح بدور وزارة الأوقاف في الارتقاء بالأئمة والدعاة ، مؤكدًا أن التدريب يتم بمقر الكليات التابعة لجامعة مطروح مع توفير عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس المتميزين في كل مجال وتخصص من المجالات التي اشتمل عليها البروتوكول.