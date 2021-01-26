"التربية الإعلامية.. التحديات والآفاق" ندوة بالجامعة العربية.. غدا

تنظم إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية بقطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية ورشة عمل متخصصة بعنوان: "التربية الإعلامية: التحديات والآفاق" غدا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبنظام الفيديو كونفرانس.

وصرح وزير مفوض دكتور علاء التميمي مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية أن انعقاد هذه الورشة العلمية يأتي انطلاقا من القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الإعلام العرب، وما تبلوره من رؤية عربية مشتركة لمبادئ العمل الإعلامي العربي ومرتكزات الخطاب الإعلامي العربي ورسالته في الداخل والخارج، وعلى وجه الخصوص القرار رقم ق/489- د.ع (50) بتاريخ 17/7/2019 المتضمن الموافقة على عقد ورشة عمل حول موضوع التربية الإعلامية بهدف التعريف بالتجارب العربية والدولية الرائدة في مجال التربية الإعلامية، وتحديد المشكلات والعوائق وطرق معالجتها، وتبادل الخبرات بين الباحثين والمسؤولين، والخروج بخطة استراتيجية عربية للتربية الإعلامية.

تهدف هذه الورشة إلى توفير إطار معلوماتي معرفي مرجعي للإعلاميين، وتسعى إلى إبراز أهمية تبني التربية الإعلامية سواءً من قبل المؤسسات التعليمية أو من قبل مؤسسات المجتمع الأخرى، كذلك إبراز الدور المهم الذي يمكن أن يعكسه انتشار مبادئ التربية الإعلامية على الإعلام والمجتمع. وتكريس حالة من الوعي حول مفهوم التربية الاعلامية والقدرة على التفاعل والتعامل بصورة مؤثرة وقادرة من خلال طرح العديد من الأسئلة حول سبل فهم الإعلام والتعامل مع التحديات في ظل ما تبثه وسائل الإعلام التقليدي منها والحديث، وما تنشره من صور وقناعات وأفكار.

ومن المتوقع أن يشارك في أعمال هذه الورشة الجهات المعنية بالبحوث والدراسات الإعلامية والتربوية في وزارات الإعلام والتربية والتعليم بالدول العربية، والشخصيات الفكرية والأكاديمية المتخصصة والخبراء المتخصصين بالإعلام التربوي في الدول العربية، والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية، والإعلاميون العرب المشاركين في ورشة العمل، ومراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية العربية.

وتناقش ورشة العمل ستة محاور أساسية:

المحور الأول: مفاهيم ومصطلحات عامة حول: من خلال بيان المقصود بمفهوم التربية الإعلامية، وتطورها ومنطلقاتها وأهدافها. ودور وسائل الإعلام العربي ومنظمات المجتمع المدني في مجال الوعي بالتربية الإعلامية. والتربية الاعلامية وتشكيل الرأي العام.

المحور الثاني: الإطار العام للتربية الإعلامية: من خلال بحث تقنيات القراءة النقدية للصورة وفك شفرات الرسائل الإعلامية. وتربية الحس النقدي للرسائل الإعلامية، وقياسات الاستماع والمشاهدة والولوج للمعلومات بين البعدين الاعلاني والمهني. والتعامل مع الإعلانات واستخدام الجسد كسلعة والمحتويات الجنسية في الوسائط المتعددة.

المحور الثالث: التلقي النقدي للمواد الإعلامية: من خلال بحث سوسيولوجيا الميديا. وقضايا الهوية الوطنية والتنشئة الاجتماعية في وسائل الاعلام. المصادر والوسائط التعليمية الخاصة بالتربية الإعلامية. وإدماج التربية الاعلامية في البرامج التعليمية والانشطة المدرسية الموازية. ودور الآباء والاعلام المدرسي والتربوي في التربية الاعلامية. وتكوين الأساتذة والمربين في مجال التربية الإعلامية.

المحور الرابع: الابعاد السوسيولوجية والتربوية للتربية الإعلامية: من خلال بحث منهجيات التربية الإعلامية وأدواتها وأولوياتها. والتربية الاعلامية والتربية الجمالية. والتربية الإعلامية في مواجهة مخاطر تكنولوجيا الإعلام، والممارسات الإعلامية، واخلاقيات المهنة. والاتجاهات المعاصرة في التربية الإعلامية وتحدياتها. والتربية بالإعلام والتربية على الاعلام. ورصد وتوثيق المواد الإعلامية الخاصة بالتربية الإعلامية.

المحور الخامس: عرض التجارب والخبرات العالمية والإقليمية في مجال التربية الإعلامية.

المحور السادس: مناقشات مفتوحة حول: أدوات التربية الإعلامية ومناهجها.