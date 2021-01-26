نجيب ساويرس: السياسيون يتصارعون على المناصب في لبنان.. بينما البلد يعاني من انهيار

نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ينقد فيها السياسيين في لبنان.

وكتب نجيب ساويرس: "بينما يعانى لبنان من انهيار اقتصادي و تفشى وباء الكورونا مازال الحرس القديم والسياسيون يتصارعون على المناصب والنفوذ معطلين تشكيل الحكومة، وهو الشرط الدولي لتلقي المعونات الدولية من صندوق النقد والسوق الأوروبية اللازمة للخروج من الأزمة".

يذكر أن رجل الأعمال نجيب ساويرس هاجم الرافضين لقرار تصفية شركة الحديد والصلب بشدة.

وكتب النائب هيثم الحريري قائلا: "أرفض تصفية شركة الحديد والصلب".

ورد ساويرس عليه من خلال تغريدة على صفحته بموقع التدوينات القصيرة قائلًا: "نسيت إنها في آخر خمسين سنة بتخسر مليارات سنويا من فلوس الشعب و دافعي الضرائب، أحسن نوزع على كل عامل مكافأة من إجمالي خسائر سنتين متقسمةً عليهم! للعلم معظم العمال بتشتغل في شغلانات تانية وبتيحي تمضي وبس.