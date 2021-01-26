برلماني يقترح ضم المناطق الاقتصادية الجديدة للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة

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أحمد جودة - القاهرة - اقترح النائب أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يتم ضم المناطق الاقتصادية الجديدة للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، مثلها مثل المناطق الحرة المعفاة من الضرببية، وهو الأمر الذي يدفع عجلة الاقتصاد ويزيد من معدل الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

وطالب «محسب»، في بيان له اليوم، الدكتور محمد معيط وزير المالية بمد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية لتصبح شهرين بدلًا من شهر واحد، وهو الأمر الذي لا يسهل من مهمة المستثمرين في دفع الضرائب فحسب بل يمنح جذب المزيد من الاستثمارات، ويحفز زيادة معدل الحصيلة الضريبية في مصر.

وتابع عضو مجلس النواب: «علي وزارة المالية أن تضع خطط مستقبلية طموحة تساعد الدولة المصرية على ركب مسار التنمية وتحسين الوضع الاقتصادي ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعمل جميع أجهزة الدولة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية».

ومن المُقرر أن تستكمل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، في اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

