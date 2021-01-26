نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الفيوم تعلن أسماء الطلاب الحاصلين على لقب الطالب المثالي لعام 2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جامعة الفيوم عن اسماء الطلاب الحاصلين علي لقب الطالب المثالي لعام 2020، حيث حصل الطالب مليك عادل فرج من كلية طَب الاسنان علي المركز الاول، كما حصلت الطالبة اسماء خالد علي المركز الاول مكرر من كلية طَب البشري.

وقد حصل الطالب عبد الرحمن سيد أحمد من كلية الصيدلية علي المركز الثاني، وشاركه في المركز الطالبة مريم سمير من كلية طَب الأسنان.

وجاء في المركز الثالث كلا من الطالبة سما عادل التواب من كلية العلوم والطالب احمد محمد عادل التواب من كلية الزراعة.

وتتمني جامعة الفيوم المزيد من النجاح والتفوق للطلاب الحاصلين علي لقب الطالب المثالي لعام 2020.

