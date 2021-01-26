انت الان تتابع تفاصيل خبر شبورة كثيفة في الصباح الباكر .. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021 وبيان درجات الحرارة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليوم حول حالة الطقس اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021، أن تشهد البلاد اليوم خلال ساعات النهار، طقس مائل للدفء إلى معتدل، بينما سيكون الطقس المتوقع خلال ساعات الليل بين البارد وشديد البرودة على أغلب المناطق، مع هبوب الرياح المعتدلة على أغلب المناطق وتكون الشبورة المائية الكثيفة في ساعات الصباح الباكر على مناطق مختلفة.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021

القاهرة والوجه البحري: سيسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية للبلاد: سيسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة.

جنوب سيناء: سيسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا والرياح معتدلة.

شمال الصعيد: سيسود طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد: سيسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة.

الظواهر الجوية اليوم الثلاثاء

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تكون الشبورة المائية الكثيفة في مقدمة الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، والتي ستتكون في الصباح الباكر على مناطق “القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية والغربية”، وستزيد كثافة الشبورة المائية حتى تصل لحد الضباب على المزروعات والمسطحات المائية، كما سيتكون السقيع على مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء ليلًا.

حالة البحرين

أما بالنسبة لحالة البحرين “الأحمر والمتوسط”، فقد جاءت وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لليوم كالتالي:

البحر الحالة ارتفاع الموج الرياح السطحية البحر المتوسط معتدلة بين المتر ونصف وحتى المترين جنوبية غربية البحر الأحمر معتدلة بين المتر والمتر ونصف شمالية غربية

درجات الحرارة المتوقعة

المدينة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة 21 11 الإسكندرية 20 10 شبين الكوم 21 11 مطروح 21 10 السويس 21 10 أسيوط 22 04 الأقصر 25 07 أسوان 25 08

بيان درجات الحرارة