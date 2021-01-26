وكيل البرلمان: لابد من وقفة لمواجهة ملف حقوق الإنسان خارجيا

جدة - نرمين السيد - قال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن هناك تكتلًا داخل الكونجرس الأمريكى للحديث عن حقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك وقفة فى مواجهة هذا الملف والذى لا يجب أن يختزل فى حرية التعبير فقط.





وأكد أبو العينين، فى كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، الرفض التام للتدخل فى الشأن المصرى بملف حقوق الإنسان.

وأوضح أن الدستور حرص كل الحرص على احترام كل الحريات، قائلاً: الإنجاز فى المجال الاقتصادى والاجتماعى والبنية الأساسية من حقوق الإنسان.

وقال: لا يجب أن يكون ملف حقوق الإنسان ذريعة للتدخل فى شؤوننا، ولابد أن نوصل للعالم كله وتحديدًا الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية رسالة بأن أى تدخل فى ملف حقوق الإنسان مرفوض تمامًا.

وطالب أبو العينين وزير الخارجية بضرورة العمل على استصدار قانون دولى يرفض الإساة للأديان والرسل، لاسيما وأن موضوع الرسوم المسيئة تكرر أكثر من مرة، قائلا: "السيسى الرئيس الوحيد الذى تكلم بحرارة فى ملف الرسوم المسئية للرسول"، مشددًا على ضرورة التفرقة ما بين حرية التعبير والإساءة للأديان.

وقال أبو العينين: "اتفاق التجارة الحرة مع إفريقيا، قد يكون سببا فى استقرار مصر لو تم إحسان إدارة هذا الملف"، مطالبًا بالتنسيق بين الوزارات المختلفة من أجل وضع استراتيجية متكاملة تتحدث باسم مصر سواء فى إفريقيا أو أوروبيا.

وأشاد وكيل مجلس النواب، بجهود وزارة الخارجية، قائلاً: دبلوماسية رصينة تتمتع بها وزارة الخارجية المصرية، ولها تواجد قوى فى المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والتحركات نجحت بصورة كبيرة فى إرجاع الكثير من الحقوق، لاسيما منها اتفاق غاز المتوسط، وما أدى به إلى مزيد من الاستثمارات.