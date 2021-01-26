وأكد أبو العينين، فى كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، الرفض التام للتدخل فى الشأن المصرى بملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن الدستور حرص كل الحرص على احترام كل الحريات، قائلاً: الإنجاز فى المجال الاقتصادى والاجتماعى والبنية الأساسية من حقوق الإنسان.
وقال: لا يجب أن يكون ملف حقوق الإنسان ذريعة للتدخل فى شؤوننا، ولابد أن نوصل للعالم كله وتحديدًا الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية رسالة بأن أى تدخل فى ملف حقوق الإنسان مرفوض تمامًا.
وطالب أبو العينين وزير الخارجية بضرورة العمل على استصدار قانون دولى يرفض الإساة للأديان والرسل، لاسيما وأن موضوع الرسوم المسيئة تكرر أكثر من مرة، قائلا: "السيسى الرئيس الوحيد الذى تكلم بحرارة فى ملف الرسوم المسئية للرسول"، مشددًا على ضرورة التفرقة ما بين حرية التعبير والإساءة للأديان.
وقال أبو العينين: "اتفاق التجارة الحرة مع إفريقيا، قد يكون سببا فى استقرار مصر لو تم إحسان إدارة هذا الملف"، مطالبًا بالتنسيق بين الوزارات المختلفة من أجل وضع استراتيجية متكاملة تتحدث باسم مصر سواء فى إفريقيا أو أوروبيا.
وأشاد وكيل مجلس النواب، بجهود وزارة الخارجية، قائلاً: دبلوماسية رصينة تتمتع بها وزارة الخارجية المصرية، ولها تواجد قوى فى المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والتحركات نجحت بصورة كبيرة فى إرجاع الكثير من الحقوق، لاسيما منها اتفاق غاز المتوسط، وما أدى به إلى مزيد من الاستثمارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكيل البرلمان: لابد من وقفة لمواجهة ملف حقوق الإنسان خارجيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.