برلمانى: الدبلوماسية المصرية نجحت بقيادة الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، للاستماع إلى بيان السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، حول أداء الوزارة خلال العامين السابقين.

وقال أبو العلا: "لم يمر عصر على مصر من قبل، به ما نشهده حاليًا من توازن وتنوع فى العلاقات الخارجية، من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ومن الشمال للجنوب، وهو ما يعد نجاحًا تشترك فيه وزارة الخارجية بالدرجة الأولى".

وانتقد أبو العلا استمرار قناة الجزيرة فى سياسة الهجوم على مصر، وقال: "بعدما تم توقيع مذكرة التفاهم فى (قمة العلا)، وإعادة العلاقات مع دولة قطر، وبالطبع نحن مع الوحدة العربية ونحترم شعب قطر، ولكن قناة الجزيرة اا تزال على نفس المنوال مع مصر".

وتابع أبو العلا: "أتساءل كمواطن مصرى، عن الضمانات التى تمنع عودة قناة الجزيرة عن سياستها ضد مصر؟"، مضيفًا أن: "كشعب نقدر ونحترم شعب قطر، ولكن عندما تدعم قطر تركيا، وتعزز الغزو العثمانى الإخوانى على ليبيا، بالتالى يكون لابد من معرفة الضمانات، حتى لا تعود الإدارة القطرية لسياستها ضد مصر".

ووجه وكيل لجنة حقوق الإنسان، سؤالًا آخر للوزير سامح شكرى: "لماذا ترفض وزارة الخارجية استخراج جواز سفر لزوج النائبة، بينما تقبل طلبات استخراج جواز سفر لزوجة النائب؟". مشيرًا إلى أن ذلك مطلب جماعى للنائبات بالمجلس.