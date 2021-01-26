محافظ الإسكندرية: إلغاء تخصيص نفق محطة الرمل للمجمعات الاستهلاكية

جدة - نرمين السيد - قرر المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية، إلغاء تخصيص نفق محطة الرمل لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وذلك بعد عام عقب انتهاء فترة التعاقد لحين تحصيل كل المستحقات المالية الخاصة بالمحافظة.





وتسعى محافظة الإسكندرية لطرح نفق محطة الرمل فى مزايدة لإقامة مشروع استثمارى يتناسب مع القيمة التاريخية والحضارية للمكان وتعظيما لموارد المحافظة المادية واستغلال المكان بما يخدم الإسكندرية وتاريخها العريق.

ومن جانبه، قال محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن النفق يقع على مسطح إجمالى 700 متر بموقع متميز بمنطقة محطة الرمل والتى تعتبر من أقدم وأعرق المناطق والإسكندرية.

وأشار إلى أن النفق به أقدم سلالم كهربائية متحركة فى الإسكندرية، والتى كانت أعجوبة فى بداية إنشائه، لافتا إلى أنه يمكن استغلال النفق بعد تطويره لإقامة مشروع استثمارى يخدم أهالى الإسكندرية والسائحين.

وأضاف المحافظ أن منطقة محطة الرمل تعد طريقا رئيسيا لكثير من المعالم السياحية والأثرية، وبها عدة فنادق منذ أقدم العصور التاريخية، وذلك بدلا من كونه مأوى للمتسوليين والباعة الجائلين بشكل لا يتناسب مع المكان يسىء للمظهر الحضارى للمكان.