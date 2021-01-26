محافظ الإسكندرية: إلغاء تخصيص نفق محطة الرمل للمجمعات الاستهلاكية

وتسعى محافظة الإسكندرية لطرح نفق محطة الرمل فى مزايدة لإقامة مشروع استثمارى يتناسب مع القيمة التاريخية والحضارية للمكان وتعظيما لموارد المحافظة المادية واستغلال المكان بما يخدم الإسكندرية وتاريخها العريق.
ومن جانبه، قال محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن النفق يقع على مسطح إجمالى 700 متر بموقع متميز بمنطقة محطة الرمل والتى تعتبر من أقدم وأعرق المناطق والإسكندرية.
وأشار إلى أن النفق به أقدم سلالم كهربائية متحركة فى الإسكندرية، والتى كانت أعجوبة فى بداية إنشائه، لافتا إلى أنه يمكن استغلال النفق بعد تطويره لإقامة مشروع استثمارى يخدم أهالى الإسكندرية والسائحين.
وأضاف المحافظ أن منطقة محطة الرمل تعد طريقا رئيسيا لكثير من المعالم السياحية والأثرية، وبها عدة فنادق منذ أقدم العصور التاريخية، وذلك بدلا من كونه مأوى للمتسوليين والباعة الجائلين بشكل لا يتناسب مع المكان يسىء للمظهر الحضارى للمكان.
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