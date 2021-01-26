دير الأنبا توماس بالخطاطبة: الاحتفال بعيد القمص إبرام قاصر على الرهبان

جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا ساويرس المشرف على دير الأنبا توماس بالخطاطبة، أن يكون الاحتفال بذكرى نياحة القمص إبرام والأنبا توماس يوم الأحد 31 يناير.



جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا ساويرس المشرف على دير الأنبا توماس بالخطاطبة، أن يكون الاحتفال بذكرى نياحة القمص إبرام والأنبا توماس يوم الأحد 31 يناير. وأوضح بيان صحفى، أن الاحتفال قاصر على الرهبان فقط نظرا لظروف الموجة الثانية لوباء كورونا.

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